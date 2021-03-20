خريطة كاملة بمواعيد وصول المحترفين لمنتخب ليبيا بعد استدعاء يوسف والوحشي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 20 مارس 2021, 03:22 مساء
زوران وسط لاعبيه (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم)

استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم الصربي روزان فيلفوتش، مدافع الأهلي بنغازي على يوسف وحارس الأهلي بنغازي مراد الوحشي، لقائمة الفريق استعدادًا لمباراتي تونس وتنزانيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

يأتي هذا بعد اعتذار حارس المنتخب الوطني محمد نشنوش وعدم حضور المدافع أحمد التربي؛ بسبب الإغلاق الاحترازي الذي تفرضه السلطات الكويتية وعدم حصول اللاعب على الإذن بالمشاركة من قبل فريقه كاظمة الكويتي.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه التدريبي بملعب شهداء بنينا وسط احتمالية للعب، مساء اليوم السبت، مباراة ودية مع فريق الصداقة أحد فرق الدوري الممتاز، وهي أول مباراة ودية له في هذا التجمع.

وقد بدأ وصول المحترفين؛ حيث كان أول الواصلين لمدينة بنغازي المحترف الليبي أنيس السلتو، مساء الخميس، وشارك في التدريبات، أمس الجمعة، كما وصل الليلة الماضية محترف نادي سموحة المصري محمد الترهوني، وسيصل بعد غد الإثنين كل من أحمد المقصي، لاعب الملعب التونسي، وحمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، والمعتصم صبو، لاعب الاتحاد المنستيري.

ويصل الثلاثاء كل من المعتصم بالله المصراتي، لاعب براغا البرتغالي، ومؤيد اللافي، لاعب الوداد المغربي، وسند الورفلي، مدافع الرجاء المغربي، ومحمد صولة، لاعب الصفاقسي التونسي سيكون وصوله قبل المباراة بيوم أي يوم الأربعاء، بعد أن أكد، في تصريح له، أن إصابته بسيطة، ويمكنه اللعب مع المنتخب الوطني، فيما تعذر التحاق أحمد التربي من الدوري الكويتي.

تدريبات منتخب ليبيا (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم)
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