بعثة المنتخب الليبي للملاكمة تصل إلى الكونغو بعد رحلة شاقة استعدادا لمنافسات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 20 مارس 2021, 02:59 مساء
بعثة المنتخب الليبي للملاكمة (فيسبوك)

وصلت أمس الجمعة بعثة المنتخب الوطني الليبي للملاكمة إلى الكونغو الديمقراطية بمطار انجيلي بكينشاسا، التي استغرقت ثماني ساعات في رحلة شاقة من طرابلس إلى اسطنبول ثم إلى الكونغو.

وكان في استقبال البعثة فور وصولها الجنرال لويويو رئيس الاتحاد الكونغولي للملاكمة.

وتشارك ليبيا في بطولة أفريقيا للملاكمة التي ستنطلق اليوم السبت بثمانية رياضيين وهم: عبدالباسط بالخير، وزن خفيف، ومحمد بالراشد، وزن خفيف متوسط، وامحمد المقصبي، وزن متوسط، ومؤيد عكاشة، وزن الذبابة، وسعد الفلاح، وزن ثقيل، وعمر قصيبات، وزن فوق الثقيل، ومحمد فريضة، وزن خفيف ثقيل، وأكرم انبيه، وزن الديك، بجانب المدرب نوري بن طالب، ومساعده عبدالناصر المسلاتي.

كان المنتخب الوطني للملاكمة قد أجرى معسكرا استعداديا خارجيا بتونس بالتعاون مع الاتحاد التونسي للملاكمة، أجرى خلاله عدة نزالات ودية مع ملاكمي تونس استعدادا للبطولة.

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