مدرب روسي جديد يبدأ مع أبطال ليبيا في ألعاب القوى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 20 مارس 2021, 02:32 مساء
سيرجي كوريوموف (فيسبوك)

باشر مدرب المنتخب الليبي لألعاب القوى الروسي الجديد سيرجي كوريوموف أول تدريباته لعناصر المنتخب الوطني لألعاب القوى مع اللاعبين: محمد وضاح والبطلة ريتاج السائح بملعب ألعاب القوى بالمدينة الرياضية بطرابلس.

جاء التعاقد مع كوريوموف لتجهيز المنتخب الليبي لألعاب القوى تخصص رمي للاستحقاقات المقبلة، ومنها البطولة الأفريقية لألعاب القوى والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، بحسب الصفحة الرسمية للاتحاد عبر «فيسبوك».

المدرب الروسي سيرجي درب عدة منتخبات عربية؛ منها المنتخب المغربي، وكذلك المنتخب السوري وحصل مع فيراس محاميد في رمي الرمح بالمنتخب السوري على ذهبية رمي الرمح وتسجيل رقم عربي جديد، كما درب المنتخب العُماني.

سيرجي كوريوموف مع لاعبيه (فيسبوك)
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