الليبي محمود الطويل نائبًا لرئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 مارس 2021, 12:50 مساء
الليبي محمود الطويل (أرشيفية : الإنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للكرة الحديدية، تخصص (الطويل والرفا)، أول من أمس الخميس، اجتماعًا مطولًا عبر برنامج زووم بحضور دول ليبيا وغانا وجيبوتي والجزائر والمغرب ومصر والسودان والكاميرون ونيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وساحل العاج وموريتانيا.

تم فيه انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الأفريقي للكرة الحديدية، برئاسة الجزائرى محمد ياسين كافي، ونواب الرئيس محمود الطويل (ليبيا) والمكلف برئاسة لجنة القوانين واللوائح وعبداللطيف أبوطاهر (المغرب) والمكلف بالعلاقات مع الاتحادات الوطنية وأحمد الخطيب (مصر) والمكلف بالإعلام والاتصال ‏وياسر أبوبكر (السودان) ومكلف بلجنة التأديب والانضباط و‏ادويج نقاسام (الكاميرون) ومكلف بالتطوير النسوي.

كما تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكون من علي علمي مقيل (جيبوتي) رئيس لجنة التنسيق بين التخصصات، والبير فريمبونغ (غانا) رئيس لجنة العلاقات مع الأوكسا والأنوكا، ويوزن اتنيانق (نيجيريا) عضو رئيس لجنة تطوير للفئات السنية، كما تم انتخاب الجزائريين مايدي محمد الأمين أمينًا عامًا للاتحاد، وبربار فاتح أمينًا للصندوق، وخلفات عبدالقادر ناطقًا رسميًّا للاتحاد.

تم خلال الاجتماع أيضًا تشكيل لجنة فنية للاتحاد، ضمت كلًا من فؤاد كوار من المغرب والتونسي ياسين عونيّ والجزائرى لامين بن سعو والليبي فتحي شوشان، والمغربية بشرى لفحل والجزائري علي ايسري.

كما تم الاتفاق على إقامة البطولة الأفريقية العربية المشتركة والمؤهلة إلى بطولات العالم بالجزائر في يوليو المقبل.

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