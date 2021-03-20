6 مباريات في دوري كرة القدم المصغرة.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 12:44 مساء
منافسات في كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ست مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، بالمنطقة الرابعة ستقام مباراتان في ملعب بن عاشور، التحدي طرابلس يلتقي حي دمشق، بداية من الرابعة مساء، ويعقبها لقاء الشط مع الشرطة.

وبالمنطقة الخامسة ستُقام على ملعب القلعة مباراتين، المباراة الأولى تجمع الازدهار مع المسيرة، بداية من الثالثة مساء، ويعقبها لقاء يفرن مع النصر الزنتان، وبالمنطقة السادسة التحدي مرزق يلتقي على ملعبه مع فريق النسور، بداية من الرابعة مساء، وتساوه يلتقي على ملعبه فريق الريف، بداية من الرابعة مساء أيضًا.

وأقيمت أمس الجمعة أربع مباريات، بالمنطقة الأولى، فاز دارنس على النجوم درنة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة 4/3، والجامعة السنوسية على اتحاد الفتائح بستة أهداف مقابل هدف 6/1، والمنطقة الثالثة شهدت فوز الأفريقي على الإشعاع بهدفين لصفر 2/0، وبالمنطقة الرابعة، أبومليانة يفوز على الميثاق بعدم الحضور 2/0.

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