ملعب بنينا يستقبل مواجهة «فرسان المتوسط» أمام «نسور قرطاج»

منافسات منتخب ليبيا في الشان (صفحة اتحاد الكرة الليبي)

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم الصربي زوران فيلبوفيتش قائمة لاعبي «فرسان المتوسط»، تمهيداً للدخول في معسكر إعدادي بمدينة بنغازي، استعداداً لمواجهة منتخب تونس «نسور قرطاج» بملعب شهداء بنينا ببنغازي في أول ظهور دولي رسمي في ليبيا منذ العام 2013، بعد رفع الحظر، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها العام المقبل بالكاميرون، على أن تتبعها مباراة تنزانيا في الجولة السادسة والأخيرة من نفس التصفيات، وشملت القائمة الدولية الجديدة دعوة 31 لاعباً من بينهم تسعة لاعبين محترفين، وخلت القائمة لأول مرة من تواجد المحترف بصفوف «كروتوني» الإيطالي أحمد بن علي، الذى أعلن رسمياً اعتزاله اللعب الدولي، ومن المنتظر أن يستأنف الفريق اليوم الخميس التحضير لمواجهتي تونس المقرر لها يوم 25 مارس، وتنزانيا يوم 28 من نفس الشهر، بحسب أجندة الاتحاد الأفريقي «كاف».

ويبدأ توالي وصول اللاعبين المحترفين، قبل موعد المباراة بأربعة أيام، فيما سينضم الثنائي المحترف، جناح «الوداد البيضاوي» المغربي مؤيد اللافي، ومدافع «الرجاء البيضاوي» المغربي أيضاً سند الورفلي، منتصف الأسبوع المقبل، بعد نهاية مباراة ديربي الدار البيضاء، الأحد المقبل، وشهدت قائمة المنتخب الوطني دعوة أربعة حراس مرمى، هم: أحمد عزاقة «المدينة»، ورضوان توفيق «الأخضر»، ومحمد نشنوش «الأهلي طرابلس»، ومعاذ اللافي «الاتحاد».

انضمام اللافي والورفلي عقب ديربي الدار البيضاء بين «الوداد» و«الرجاء» الأحد المقبل

وفي خط الدفاع شهدت القائمة وجود ربيع اللافي «الأهلي طرابلس» وإسماعيل الحاسي «الهلال»، وصلاح فكرون مع صدام الورفلي «النصر» ومنصور رزق «الأهلي طرابلس» وجمعة أبورقيقية «أبوسليم»، بالإضافة إلى المحترفين سند الورفلي والمعتصم صبو «الاتحاد المنستيري التونسي» وأحمد المقصي «الملعب» التونسي ومحمد الترهوني «سموحة» المصري، بينما شهد خط الوسط وجود محمد التهامي «المدينة» وربيع الشادي «الاتحاد» وفيصل البدري «الهلال» وعبدالله بلعم «الأهلي طرابلس» والشامخ العبيدي «الأهلي بنغازي»، بالإضافة إلى المحترف بصفوف «سبورتينغ براغا» البرتغالي المعتصم المصراتي.

وفي الهجوم تواجد كل من سالم عبلو «المدينة» وأحمد كراوع وخالد مجدي ومعتز المهدي «الأهلي طرابلس» وإبراهيم بودبوس «الأهلي بنغازي» وأحمد القديري «الاتحاد المصراتي» ومعاذ عيسى «الاتحاد»، بالإضافة إلى المحترفين أنيس السلتو مهاجم «الفتح الرباطي» المغربي، وحمدو الهوني جناح «الترجي» التونسي، ومحمد صولة مدافع «الصفاقسي» التونسي، ومؤيد اللافي جناح «الوداد» المغربي، وسيتم في ختام المعسكر التدريبي إعلان القائمة النهائية التي ستضم 23 لاعباً فقط، قبل خوض مباراتي تونس وتنزانيا الحاسمتين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وستكون مباراة تونس المرتقبة رابع مباراة دولية رسمية للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الصربي، زوران، الذى سبق أن أشرف لأول مرة على تدريب وقيادة «فرسان المتوسط» في ثلاث مباريات رسمية متتالية خاضها ضمن نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «الشان» بالكاميرون استهلها بتعادل سلبي أمام النيجر دون أهداف وتعادل إيجابي بهدف لهدف أمام الكونغو الديمقراطية وخسارة أمام الكونغو برازافيل بهدف، وقبل المواجهة المقبلة أمام منتخب تونس ضمن تصفيات الجولة الخامسة وهي الجولة ما قبل الأخيرة لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات «كان الكاميرون 202» يتصدر المنتخب التونسي لائحة ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط جمعها من ثلاثة انتصارات، وتعادل في لقاء واحد، يليه منتخب غينيا الاستوائية برصيد ست نقاط جمعها من فوزين وخسارتين، ويحتل منتخب تنزانيا المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط حصدها من فوز في لقاء واحد وتعادل في مباراة واحدة، بينما يأتي المنتخب الوطني الليبي في آخر ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط من انتصار وحيد على حساب منتخب تنزانيا بهدفين لهدف بعد أن كان المنتخب متأخراً بهدف، وأحرز هدفي «الفرسان» كل من سند الورفلي وأنيس سلتو.

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قاد المنتخب لهذا الفوز المدرب التونسي فوزى البنزرتي وهي آخر مباراة للفريق الوطني تحت قيادته، ثم خسر نتيجة مباراتين متتاليتين أمام منتخب غينيا الاستوائية، الأولى بثلاثة أهداف لهدفين أحرزهما المحترفين سند الورفلي من ركلة جزاء ومحمد بالتمر، ثم خسر المباراة الثانية بهدف، وقاد المنتخب الوطني في هاتين المباراتين المدرب الوطني علي المرجيني ليكون المدرب الصربي زوران ثالث مدرب يقود منتخب «فرسان المتوسط» في تصفيات الـ«كان» فبعد مهمته الأولى في هذه التصفيات أمام المنتخب التونسي سيقود الفريق في آخر مبارياته أمام منتخب تنزانيا في نفس التصفيات التي فقد خلالها حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.

في الوقت نفسه، يفتقد المنتخب الليبي جهود محترفه أحمد بن علي الذي أعلن اعتزاله على المستوى الدولي، والاكتفاء باللعب على مستوى الأندية، وقال والد اللاعب في منشور له على حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»، إن نجله راسل اتحاد الكرة الليبي بهذا الشأن كي يخطره بقراره، مشيراً إلى أن أسباباً عديدة كانت وراء قرار نجله، منها كثرة الإصابات وعدم قدرته على العطاء أكثر على المستوى الدولي، دون أن تنجح مساعي رئيس اتحاد الكرة الليبي عبد الحكيم الشلماني مع اللاعب لإقناعه بالعدول عن قراره وتأجيله على الأقل لما بعد انتهاء التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022».

منافسات منتخب ليبيا في الشان (صفحة اتحاد الكرة الليبي)