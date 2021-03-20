عقوبات مغلظة في مسابقة الآمال لكرة القدم.. والاتحاد يهزم المحلة (0/10)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 مارس 2021, 12:12 مساء
جانب من مسابقة الآمال في كرة القدم بليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

اعتمد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس نتائج مباريات الأسبوع السادس لمسابقة الآمال تحت 17 عاما، حيث فاز المدينة على أبوسليم بهدفين لصفر 2/0، كما فاز رفيق على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، كما فاز الاتحاد على المحلة بعشرة أهداف لصفر 10/0، والأهلي طرابلس على الشط بهدف لصفر 1/0.

كما تضمن القرار معاقبة الرياضي علي صلاح الدين بدر من آمال نادي الشط تحت 17 عاما، بالإيقاف عن اللعب مع فريقه خمس مباريات متتالية، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، طبقا للمادة 25 فقرة 4.

ومعاقبة الرياضي الزبير عبدالناصر اللموشي بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لمدة ستة أشهر، وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، طبقا للمادة 25 والفقرتين 1، و2.

يعاقب المراقب الإداري لنادي أبوسليم سامي عمر بعدم مرافقة فريقه لعدد خمس مباريات متتالية، وغرامة مالية وقدرها ألفا دينار.

معاقبة نادي أبوسليم بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار ويعتبر فريقه خاسرا مباراته مع المدينة 0/2، طبقا للمادة 57 فقرة 6.

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