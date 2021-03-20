سلة اليرموك تقترب من التأهل إلى سداسي التتويج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 مارس 2021, 11:57 صباحا
منافسات السلة بين اليرموك والتحدي (فيسبوك)

اقترب فريق اليرموك لكرة السلة من التأهل إلى الدور السداسي الخاص بالتتويج بعد فوزه، أمس الجمعة، خارج ملعبه على فريق التحدي؛ لتحديد الفريق المتأهل إلى مرحلة التتويج ببطولة ليبيا لكرة السلة في المباراة التى جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

جاء الربع الأول لصالح اليرموك بفارق سلتين 16/12، والربع الثانى كان التفوق فيه لليرموك أيضا بفارق 7 نقاط 17/10، ليتقدم اليرموك 33/22، والربع الثالث تقاربت فيه النتيجة، وانتهى بفارق نصف سلة بنقطة واحدة 16/15، وفي الربع الرابع والأخير كانت الأفضلية للتحدي الذي أنهاه لصالحه بفارق ثماني نقاط 21/13؛ لتنتهى المباراة بتفوق اليرموك بفارق سلتين 62/58.

أدار المباراة ثلاثي التحكيم المكون من: جلال الورفلي حكمًا أول، ومحمد بن صريتي حكمًا ثانيًّا، وموسي الأوجلي حكمًا ثالثًا، وغدًا الأحد ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس مباراة الإياب بين الفريقين التحدي واليرموك؛ لتحديد المتأهل إلى سداسي السلة.

يُشار إلى أن المتأهل من التحدي واليرموك، سينضم إلى فرق النصر والمروج والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد.

الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة سيُقام بنظام التجمع ومن مرحلتين، الأولى بالقاعة الكبرى بطرابلس، بداية من الثلاثاء المقبل، وتتواصل لستة أيام، يتخللها يوم راحة، بواقع ثلاث مباريات يوميًّا، والمرحلة الثانية ستُقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، بداية من الأول من إبريل المقبل، وبنفس نظام المرحلة الأولى، والفريق الأكثر نقاطًا سيتوجه بكأس وذهبية بطولة ليبيا لكرة السلة لهذا الموسم.

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