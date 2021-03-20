الأهلي طرابلس يلتقي السويحلي في نهائي كأس ليبيا للكرة الطائرة.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 20 مارس 2021, 11:35 صباحا
جانب من مسابقات الكرة الطائرة في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

يسدل الستار اليوم السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس على نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، بمباراة السويحلي والأهلي طرابلس، التي ستنطلق بداية من الساعة الخامسة مساء، والفائز من المباراة سيتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم.

كلاهما فى رصيده ثلاث نقاط، بعد فوزهما على الهلال، وفي مباراة الافتتاح التي جرت الخميس، فاز الأهلي طرابلس على الهلال بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/10، 25/18، 25/21)، وأمس الجمعة، فاز السويحلي على الهلال بثلاثة أشواط دون رد أيضا كانت نتائجها (25/19، 25/14،25/18).

حال تتويج الأهلي طرابلس هذا الموسم سيكون جمع بين الثنائية الدوري والكأس، أما لو فاز السويحلي فسيعوض فقدانه لبطولة الدورى ويتوج بكأس الطائرة للمرة الرابعة في تاريخه.

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