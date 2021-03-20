تأجيل تصفيات أفريقيا لرفع الأثقال إلى مايو المقبل

منافسات سابقة في رفع الأثقال (أرشيفية : الإنترنت)

وجه اتحاد رفع الأثقال بمدغشقر الدعوة إلى جميع الاتحادات الوطنية الأفريقية لرفع الأثقال بشأن دعوتها للمشاركة في بطولة أثقال أفريقيا، التي تم تأجيلها إلى مايو المقبل، من ضمن ما جاء فيها «تقرر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، الذي عقد بشكل استثنائي يوم 15 مارس الجاري تأجيل التصفيات الأفريقية لرفع الأثقال 2021 التي كان مقررا إقامتها في أنتاناناريفو بمدغشقر في الفترة من 2 إلى 7 أبريل إلى الفترة من 16 إلى 22 مايو المقبل».

وأضاف: «فإن اتحاد مدغشقر لرفع الأثقال يسره دعوة فرقكم الوطنية للمشاركة في التصفيات الأفريقية لرفع الأثقال في موعدها الجديد، كحدث رياضي ذهبي مؤهل للألعاب الأولمبية بطوكيو، وبهذه المناسبة يسعدنا أن نرسل الدعوة للمشاركة في الحدث، ويشرفنا أن نرحب بكم في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر».