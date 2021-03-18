أهلي بنغازي يستعيد توازنه في «الكونفدرالية» بعد الفوز على وفاق سطيف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 18 مارس 2021, 11:40 صباحا
لقطة من مباراة أهلي بنغازي ووفاق سطيف، 17 مارس 2021، (الإنترنت)

استعاد فريق أهلي بنغازي، ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية»، توازنه في دوري المجموعات بالبطولة الأفريقية بعدما نجح في الفوز على فريق وفاق سطيف الجزائري، في المباراة التي جرت مساء أمس بملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان هدف المهاجم جبريل مرسال «زمرينا» كافيا ليضمن الفريق نقاط المباراة الثلاث، التي اتسمت بالندية والسرعة ودفاع المنطقة، وكثرة البطاقات الصفراء، إضافة إلى البطاقة الحمراء التي خرجت مرتين، الأولى للاعب الجزائري حسام الدين غشة والأخرى للاعب أهلي بنغازي عبدالله العرفي.

وأصبح رصيد الفريق ثلاث نقاط من مباراتين، وسيلتقي في الجولة الثالثة الفريق الجنوب أفريقي أورلاندو بيراتس في ملعب شهداء بنينا، الذي فاز على فريق أنيمبا النيجيري بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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