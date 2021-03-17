«المسابقات» تكشر عن أنيابها بإيقافات وغرامات ونقل مباريات في الدوري الليبي الممتاز

فريق شباب الجبل في الدوري الممتاز (فيسبوك)

أصدرت اللجنة العامة للمسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حزمة عقوبات عن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز ضد عدد من اللاعبين والمرافقين والأندية والمشجعين المتجاوزين، وشملت المادة الثالثة عقوبات على لاعب شباب الجبل عمر عبدالله عبدربه، ولاعب أبوسليم معاذ عبود بإيقاف كل منهما عن اللعب مع فريقهما لمباراة واحدة، بالإضافة إلى غرامة 500 دينار، طبقا للمادة 17 فقرة 3، ومعاقبة لاعب الأنوار بكا يوكو إسماعيل بالإيقاف ثلاث مباريات متتالية وغرامة 500 دينار، وإيقاف لاعب النصر تالا أندياي، ولاعب الوحدة عماد علي العلوي أربع مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 2000 دينار.

وطبقت المادة أربع عقوبات على المرافقين، بمعاقبة مرافق فريق نجوم أجدابيا خليفة محمد خليفة بعدم مرافقة فريقه لعدد أربع مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 1500 دينار، وإيقاف مرافق فريق السويحلي محمد الهادي أبوروبص عن مرافقة فريقه لعدد خمس مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 2000 دينار، ومعاقبة مرافق الاتحاد المصراتي رضا محمد عطية بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 300 دينار.

أما عقوبات الأندية، فشملت أندية الخمس والمحلة والأهلي طرابلس بغرامة مالية على كل ناد قدرها 1000 دينار، طبقا للمادة 50 فقرة 3 من لائحة الجزاءات، أما المادة 6 عقوبات المشجعين فشملت معاقبة فريق الأنوار بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وحرمان الفريق من اللعب على ملعبه لثلاث مباريات مقبلة ونقلها إلى ملعب خارجي، واعتباره خاسرا نتيجة مباراة فريقه مع النصر بهدفين دون مقابل، طبقا للمادة 77 فقرة 3.