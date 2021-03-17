تشكيل لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 17 مارس 2021, 07:10 مساء
محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للتايكوندو «itf»، محمد بيت المال، القرار رقم 4 بشأن اعتماد لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد المنشأ حديثًا.

وتتكون لجنة العلاقات الدولية، حسب القرار على النحو التالي: عبد السلام أبوعجيلة المبروك رئيسًا، والأمين عبد الحكيم رمضان راشد نائبًا، وبشير علي الفرجاني مقررًا.

وقال بيت المال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سيتم خلال هذه الأيام اعتماد عديد اللجان لعمل الاتحاد المنشأ حديثًا، وترتيب البيت الداخلي وتكليف اللجان العاملة بالاتحاد».

وأضاف: «سيتم وضع الاختصاصات لكل لجنة حتى يكون عملنا منظمًا، وفق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد ووضع خارطة زمنية لبرامج الاتحاد هذا الموسم».

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