القريو يثمن دور رعاية أبطال الألعاب الفردية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 17 مارس 2021, 05:43 مساء
عادل القريو (أرشيفية - إنترنت)

دعا رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، عادل القريو، وزارة الرياضة الجديدة لتقييم عمل الاتحادات الرياضية لأن ذلك سيكون حافزًا لكل اتحاد، خاصة الاتحادات التي لديها عطاء ونتائج.
 
وقال القريو في تصريحات إلى «راديو ليبيا الرياضية»: «إن شركة ليبيانا للاتصالات كسرت القاعدة المتبعة في عديد دول العالم، حيث دأبت شركات الاتصالات على رعاية كرة القدم فقط».

وأضاف: «إلا أن ليبيانا قامت برعاية الألعاب الفردية باستمرار عبر البطل العالمي في بناء الأجسام كمال القرقني لسنة جديدة»، مؤكدًا أن «الاتحاد الدولي لبناء الأجسام عبر عن سعادته لهذه الخطوة، ويشجع عليها جميع دول العالم».

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