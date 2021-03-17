تأهل سلة النصر والمروج والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد وسط ترقب السادس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 17 مارس 2021, 03:55 مساء
منافسات الأهلي طرابلس في السلة (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جرت أمس الثلاثاء ثلاث مباريات في ختام المرحلة الأولى من الدوري الليبي لكرة السلة بالمجمع الرياضي ببنغازي، مباراة واحدة انتهت بفوز الأهلي بنغازي على التحدى بنتيجة 85/55، وبالقاعة الكبرى بطرابلس جرت مباراتان انتهتا بفوز الاتحاد على اليرموك 76/34، والأهلي طرابلس على المدينة 75/69.

وبعد هذه النتائج ضمنت خمس فرق تأهلها لنهائيات ليبيا لكرة السلة بالدور السداسي، وهي فرق النصر والمروج والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد.

وستقام مباراتان فاصلتان لتحديد الفريق السادس بين اليرموك ثالث المجموعة الأولى، والتحدي رابع المجموعة الثانية، المباراة الأولى، الجمعة المقبل 19 مارس الجارى، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، والمباراة الثانية الأحد 21 مارس بالقاعة الكبرى بطرابلس، وفي حالة تساوي النقاط سيتم الرجوع إلى النقاط المسجلة في المباراتين بطرح ما له مما عليه.

يشار إلى أن الدور السداسي، سيقام بنظام التجمع ومن مرحلتين، المرحلة الأولى بالقاعة الكبرى بطرابلس، بداية من 23 مارس الجاري، وبواقع ثلاث مباريات يوميا، ولمدة ستة أيام، يتخللها يوم راحه واحد في اليوم الرابع، وإياب الدور السداسي سيقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، بداية من الأول من إبريل المقبل ويتواصل بستة أيام أيضا، والفريق الأكثر نقاطا في التجمعين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة.

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