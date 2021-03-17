4 مباريات في دوري كرة القدم المصغرة.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 17 مارس 2021, 03:23 مساء
جانب من منافسات كأس كرة القدم المصغرة (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع أربع مباريات بالدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، بالمنطقة الخامسة يحتضن ملعب يفرن مباراة ككلة مع الإزدهار بداية من الساعة الثالثة مساء، وعلى ملعب القلعة سيتبارى العبور مع يفرن بداية من الساعة الثالثة مساء.

وتأجلت مباراة الباروني مع النضال كاباو، وبالمنطقة السادسة يلتقي التحدي مرزق على ملعبه مع فريق تساوة بداية من الرابعه مساء، وسيشهد ملعب جيزاو مباراة   النسور مع الريف، بداية من الرابعة مساء.

وشهدت نتائج أمس الثلاثاء في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، بالمنطقة الأولى، فوز دارنس على اتحاد الفتائح  7/5، والجامعة السنوسية على النجوم درنة 2/0 وتعادل الهلال طبرق مع 4/4. وبالمنطقة الثالثة فاز التحدي على الصخرة 4/0 والشموع على الأحرار 6/5.

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