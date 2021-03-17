الأهلي بنغازي يحتج لدى «كاف» ويطلب فتح تحقيق عاجل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 17 مارس 2021, 01:42 مساء
الشعار المغلوط على اليمين والصحيح على اليسار (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تقدمت إدارة نادي الأهلي بنغازي بشكوى إلى الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن طريق الأمين العام للاتحاد الليبي، بخصوص تغيير شعار النادي التاريخي من قبل «كاف».

الشعار منشور في صفحة الاتحاد الأفريقي بجدول مباريات الجولة الثانية بشعار يخالف الشعار الرسمي لنادي الأهلي بنغازي المعتمد لدى «كاف» منذ أن شارك الفريق في مسابقات الاتحاد الأفريقي في سبعينات القرن الماضي، بحسب ما ذكرته صفحة النادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

وأضاف الأهلي بنغازي: «هذا التجاوز أربك إدارة النادي وجماهيره، ولا ندري على أي أساس تم تغيير شعار النادي، والنادي لم يتقدم لكم بطلب تغيير الشعار، وعليه نطلب فتح باب التحقيق عاجلا وتوضيح ملابسات هذا التجاوز».

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