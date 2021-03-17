الهوني يقود الترجي للقضاء على أمال الزمالك المصري في مجموعات دوري الأبطال

اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني، (أرشيفية: الإنترنت)

قاد النجم الليبي الدولي حمدو الهوني، فريقه الترجي التونسي، لتحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أحرز الهوني هدف المباراة الوحيد والفوز للترجي من تسديدة قوية سكنت شباك حارس الزمالك، ليقضي على أحلام الزمالك في التأهل للدوري التالي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك يُمنّي النفس بالفوز اليوم؛ من أجل عودة الأمل في الصعود لدور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقي.

بهذه النتيجة عزز الترجي التونسي صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك بالمركز الثالث برصيد نقطتين، وتونغيث السنغالي رابعًا برصيد نقطة واحدة.