الإعلان عن بطولة البطل امبارك الأدهم

البطل الدولي المرحوم امبارك الأدهم. (إنترنت)

عقد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام مؤتمرًا صحفيًا بشركة ليبيانا، على هامش حفل رعاية البطل العالمي كمال القرقني، أفصح فيه عن تنظيم بطولة خلال شهر أكتوبر المقبل باسم البطل الدولي المرحوم (امبارك الأدهم).

وحدد الاتحاد الليبي أواخر أكتوبر القادم موعدًا لإقامة البطولة التي ستقام بطرابلس لجميع التخصصات الفيزيك والكلاسيك وبناء الأجسام.

وسينظم الاتحاد الليبي البطولة بالتعاون مع البطل الدولي كمال القرقني، الذي أكد استعداده لتنظيم هذه البطولة، التي تليق ببطل عالمي قدم الكثير لرياضة بناء الأجسام الليبية.

ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام مؤتمرا صحفيا آخر خلال الفترة القادمة يكشف خلاله عن كل التفاصيل الخاصة بالبطولة.

وحسب سؤال «الوسط» حول هل البطولة ستكون محلية أم دولية؟ أكد رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو، أن هذا العام ستكون بطولة محلية وذلك بسبب صعوبة الطيران وجائحة «كورونا» وسوف تكون البطولة سنويا باسم الرياضي والمدرب الوطني المرحوم امبارك الأدهم.

ومن جانبه أكد البطل العالمي كمال القرقني أنه سيكون هناك حضور أبطال من أميركا ضيوف شرف لهذه البطولة خصوصا بعد انتهاء بطولة مستر أولمبيا.