«فرسان المتوسط» في معسكر بنغازي استعدادًا لتونس وتنزانيا بختام تصفيات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 16 مارس 2021, 02:57 مساء
منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

يدخل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» ابتداءً من اليوم الثلاثاء تجمع محلي في مدينة بنغازي بملعب شهداء بنينا، وذلك استعداد لمبارتي تونس في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، ومباراة تنزانيا، والتي تأتي ضمن ختام التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وصل الطاقم التدريبي والعناصر المختارة من أندية طرابلس، أمس الإثنين، والتي ضمتهم قائمة المدير الفني للمنتخب زوران، بالإضافة إلى المدير الإداري للمنتخب كمال الترهوني والأطقم الإدراية المصاحبة.

تبدأ الاستعدادات اليوم على أرضية ملعب بنينا، وسيكون أول التدريبات للمنتخب بجميع العناصر المحلية في انتظار حضور المحترفين تباعًا.

وسيغيب عن القائمة المختارة الحارس محمد نشنوش الذي قدم اعتذارًا رسميًّا لمدرب المنتخب، بسبب عدم الجهوزية كما قال في اعتذاره.

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