الهلال والأهلي طرابلس يفتتحان نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 16 مارس 2021, 01:53 مساء
منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية - إنترنت)

تنطلق بالقاعة الكبرى بطرابلس، بعد غد الخميس، نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة الفرق المتأهلة من المجموعات الثلاث، وهي: الهلال والسويحلي والأهلي طرابلس.

النهائيات ستقام بنظام التجمع وبطريقة نصف الدوري، ومباراة الافتتاح ستجمع الهلال والأهلي طرابلس، والجمعة السويحلى سيلتقي الخاسر من مباراة الافتتاح، والسبت المباراة الختامية، وتجمع السويحلى مع الفائز من مباراة الافتتاح.

الفريق الأكثر نقاطًا سيتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة لهذا الموسم، بحسب النظام المعمول به في لائحة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

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