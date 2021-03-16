«المسابقات» تغرم السويحلي والأولمبي 6000 دينار بعد أحداث الدوري الليبي

فريق السويحلي (صفحة السويحلي عبر فيسبوك)

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اعتماد نتيجة مباراة السويحلي مع الأولمبي ضمن مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز لفرق المجموعة الثانية، باعتماد نتيجة المباراة لصالح الأولمبي بنتيجة هدفين لصفر 2/ 0.

وبخصوص الاحتجاج المقدم من نادي السويحلي في أحداث مباراته مع فريق الأولمبي، يُقبل الاحتجاج شكلًا، وبعد التحقيقات اللازمة برفضه موضوعًا، بحسب ما ذكرته صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك».

ويعاقب فريق السويحلي بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار ليبي، واعتباره خاسرًا المباراة بهدفين، وخصم نقطتين من رصيده، وذلك طبقًا لنص المادة 57، فقرة 6 من لائحة الجزاءات.

وفي المادة الخامسة من القرار يعاقب فريق الأولمبي بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار ليبي، طبقًا للمادة 77 فقرة 2.