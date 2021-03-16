5 مباريات في دوري كرة القدم المصغرة.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 16 مارس 2021, 12:00 مساء
منافسات كرة القدم المصغرة (إنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع خمس مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، ففي المجموعة الأولى تقام ثلاث مباريات، ويلتقي اتحاد الفتائح على ملعبه مع فريق دارنس، بداية من الرابعة مساءً.

وعلى ملعب اتحاد الفتائح، الجامعة السنوسية، يتبارى مع  النجوم درنة، بداية من الرابعة مساء، وبطبرق الأندلس يلتقي الهلال طبرق، بداية من الثالثة والنصف مساء.

وبالمنطقة الثالثة، ستقام مباراتان، التحدي يلتقي على ملعبه مع فريق الصخرة، بداية من الرابعة مساء، وعلى ملعب الأكاديمية يلتقي الأحرار مع الشموع، بداية من الرابعة والنصف مساءً.

وأُقيمت أمس الإثنين مباراتان في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، انتهتا بفوز نجوم صرمان على نجوم الصابرية بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادل نجوم صبراتة مع الانتفاضة بهدفين لهدفين.

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