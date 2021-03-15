«ليبيانا» تجدد رعايتها لبطل بناء الأجسام كمال القرقني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 15 مارس 2021, 03:59 مساء
كمال القرقني (أرشيفية : الإنترنت)

يقام بمقر شركة «ليبيانا» بطرابلس، غدًا الثلاثاء، حفل توقيع رعاية الشركة للبطل العالمي في لعبة بناء الأجسام كمال القرقني لمدة عام.

وفي تصريح خاص لرئيس قسم الإعلام والنشاط بشركة «ليبيانا» عادل القرية إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، قال: «إن مراسم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة عبد المنعم الحجاجي، والبطل العالمي كمال القرقني، ومدراء الإدارات بالشركة، ووسائل الإعلام من مختلف القنوات المرئية والمسموعة والمكتوبة، ويعقب مراسم التوقيع مؤتمرًا صحفيًّا تتم فيه الإجابة عن أسئلة الإعلاميين».

يذكر أن البطل كمال القرقني سبق له التتويج بذهبية وفضية أقوى البطولات العالمية «مستر أولمبيا»، ويطمح في التتويج بذهبية منافسات نهاية العام الجاري 2021.

شركة «ليبيانا» تتولى أيضًا رعاية بطل الملاكمة الليبي مالك الزناد، الذى يواصل استعداده لنزال بطل روسيا أواخر مارس الجاري.

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