تغييرات مفاجئة في الجهاز المعاون للأهلي بنغازي بناء على طلب أرسوڤ

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 15 مارس 2021, 03:53 مساء
فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

طلب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي ديغان أرسوڤ إجراء تغيير لمدرب حراس المرمى ستيڤان، ومساعد المدرب ماركو، والمعد البدني ألكسندر.

وقد وافقت إدارة نادي الأهلي بنغازي على طلب المدرب، وتعاقد مجلس الإدارة مع الأسماء المساعدة التالية حسب طلب المدرب ديغان، وهم: إلڤيس كاريتش مدربا لحراس المرمى، وغوران غوزيان معد بدني صربي، وإيڤان زوريتش أخصائي صربي، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».
 
ويستمر مساعد المدرب التونسي أنيس الربيعي، ودكتور الفريق الصربي ميلوش زيكوفش في المهام الموكلة لهما.

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