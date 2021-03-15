فوز الاتحاد واليرموك والأهلي بنغازي في السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 15 مارس 2021, 02:42 مساء
منافسات السلة الليبية (فيسبوك)

جرت ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة السلة، أمس الأحد، وأسفرت عن فوز الأهلي بنغازي على السلفيوم بالمجمع الرياضي ببنغازي، حيث تمكن الأهلي من عبور السلفيوم بنتيجة 81 مقابل 37 نقطة.

وبالقاعة الكبرى بطرابلس جرت مباراتان، تمكن في المباراة الأولى اليرموك من إلحاق أول هزيمة بالأهلي طرابلس بنتيجة 51 مقابل 47 نقطة.

وفي المباراة الثانية حقق الاتحاد الفوز على المدينة بنتيجة 48/ 44 نقطة، ويشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس والنصر والمروج والأهلي بنغازي ضمنت التأهل إلى الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة الذي سيقام من مرحلتين، وبنظام التجمع.

المرحلة الأولى بالقاعة الكبرى بطرابلس، والثانية بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

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