ختام بطولة الفصول الأربعة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 15 مارس 2021, 02:37 مساء
منافسات الشطرنج الليبي (فيسبوك)

اختتمت بنجاح بطولة الفصول الأربعة للشطرنج التي أشرفت عليها الجمعية الليبية للشطرنج أمس الأحد، وبإستضافة نادي الظهرة بطرابلس، ومشاركة 28 لاعبًا تم توزيعهم على ثلاث مجموعات حسب تصنيف اللاعبين.

توج اللاعب عدنان مادي ببطولة وكأس المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وبكسر التعادل جاء اللاعب عماد بن بركة ثانيًا بست نقاط، وبكسر التعادل أيضًا جاء اللاعب علاء عشيني برصيد ست نقاط.

وتوج علي هنكة بطلًا للمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، وجاء ثانيًا اللاعب الناشئ عمر فطيس برصيد ست نقاط، وبكسر التعادل جاء اللاعب عريبي العزابي ثالثًا بست نقاط.

أما محمد زينهم تصنيف 1768 فتوج بطلًا للمجموعة الأولى برصيد ست نقاط، وجاء ثانيًا اللاعب علاء الدين الشريف تصنيف 1931 برصيد 5.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء اللاعب جمال العريفي تصنيف 1848 ثالثًا برصيد خمس نقاط ونصف أيضًا.
 
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» حيا رئيس الجمعية الليبية للشطرنج ومدير البطولة أحمد شراطة اللاعبين المشاركين، ونادي الظهرة المستضيف، وحكام البطولة، وكل من ساهم في إنجاح البطولة.

وقال شراطة: «إن الهدف الأساسي من مسابقات الفصول الأربعة للشطرنج هو تحسين تصنيف اللاعبين».

منافسات الشطرنج الليبي (فيسبوك)
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