التونسي البوسعيدي مدربا للسويحلي بعد رحيل الدامجة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 15 مارس 2021, 12:47 مساء
التونسي أنيس البوسعيدي (فيسبوك)

يصل إلى مدينة مصراتة، اليوم الإثنين، المدرب التونسي أنيس البوسعيدي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السويحلي، خلفًا للمدرب الوطني جلال الدامجة الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.

المدرب التونسي الجديد سوف تتعاقد معه إدارة نادي السويحلي، وكان قد درب هذا الموسم فريق الملعب التونسي وتركه بعد 5 أسابيع من التدريب؛ بسبب خلافات مع إدارة الملعب، بحسب ما ذكرته صفحة أحباء نادي السويحلي عبر «فيسبوك».

رحل الدامجة، لكن سرعان ما أعلن مدير الكرة بنادي الوحدة عبد السلام الشريف تعاقد إدارة النادي معه لتولي تدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب صبري قشوط، وكان الدامجة مدربًا لفريق السويحلى خلال الأسابيع الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، إلا أنه قدم استقالته بسبب تواضع النتائج.

ويعد الدامجة أحد نجوم الوحدة في عقدي الثمانينات والتسعينات، ولاعبًا ومدربًا سابقًا للمنتخب الوطني، وصاحب مشوار مميز فى الكرة الليبية، وأخيرًا عمل في تدريب المنتخب الوطني الأول أكثر من مرة.

إلا أن الدامجة عرض استقالته على إدارة نادي السويحلي، مقدمًا اعتذاره عن مواصلة الاستمرار في تدريب فريق كرة القدم الأول، وهو ما قبلته إدارة السويحلي.

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