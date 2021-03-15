نادي بالخير يستضيف الاجتماع الأول للرياضات القتالية

الاجتماع الأول للرياضات القتالية (فيسبوك)

عقد الاجتماع الأول للرياضات القتالية والدفاع عن النفس على مستوى ليبيا، أمس الأحد، بمقر نادي بالخير الرياضي، بحضور مدربي الرياضات الدفاعية.

أبرز المدربين: عبد السلام علي بن نصر، ومحمد بيت المال، ومحمود الجراي، وعبد الرحمن الساعدي، وعبد الكريم الرحيبي، وعلي أبوزعيك، ومحمد بلتيت.

كما حضر الاجتماع -عبر زووم أونلاين- عن المنطقة الشرقية خميس السنقري، وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن تشكيل لجنة تحضيرية للمهرجان، وموعد إقامته، وتحديد موعد استلام الموافقة للفرق المشاركة.

وسيقام على هامش المهرجان ندوة علمية حول الرياضات القتالية، وكل ما يتعلق باللعبة.