قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية

المنتخب الوطني لكرة القدم..(المركز الإعلامي)

أعلن المدير لفني للمنتخب الوطني الأول، المونتينيغري زوران فيلبوفيتش، قائمة لاعبي المنتخب الوطني، المستهدفين للدخول في معسكر إعدادي بمدينة بنغازي، وذلك استعدادًا لمباراتي تونس وتنزانيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وضمت القائمة 31 لاعبًا من مختلف أندية الدوري الممتاز، وجاءت كالتالي:

أربع حراس مرمى، هم: أحمد عزاقة حارس مرمى نادي المدينة، ورضوان توفيق حارس الأخضر، ومحمد نشنوش حارس مرمى الأهلي طرابلس، ومعاذ اللافي حارس مرمى الاتحاد.

وفي خط الدفاع شهدت القائمة وجود ربيع اللافي من الأهلي طرابلس وإسماعيل الحاسي لاعب الهلال، وصلاح فكرون من النصر ومنصور رزق لاعب الأهلي طرابلس، وجمعة أبورقيقية من نادي أبوسليم وصدام الورفلي لاعب النصر، بالإضافة إلى المحترفين سند الوفلي لاعب الرجاء المغربي والمعتصم الصبو لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، وأحمد المقصي لاعب الملعب التونسي ومحمد الترهوني لاعب سموحة المصري.

وشهد خط الوسط وجود محمد التهامي لاعب المدينة وربيع الشادي لاعب الاتحاد وفيصل البدري لاعب الهلال، وعبدالله بلعم لاعب الأهلي طرابلس والشامخ العبيدي لاعب الأهلي بنغازي.المحترف المعتصم المصراتي لاعب سبورتينغ براغا البرتغالي.

وفي الهجوم تواجد كل من سالم عبلو لاعب المدينة وأحمد كراوع لاعب الأهلي طرابلس، وزملائه في الأهلي طرابلس خالد مجدي ومعتز المهدي ومن الأهلي بنغازي إبراهيم بودبوس وأحمد القديري من الاتحاد المصراتي ومعاذ عيسى من الاتحاد، بالإضافة إلى المحترفين أنيس سلتو من الفتح الرباطي المغربي وحمدو الهوني من الترجي التونسي ومحمد صولة من الصفاقسي التونسي ومؤيد اللافي من الوداد المغربي.

وسيدخل المنتخب تجمعه الأول يوم 15 مارس بمدينة بنغازي، كما أن هذه القائمة من المتوقع تقليصها إلى 23 لاعبًا قبل خوض مباراتي تونس وتنزانيا.