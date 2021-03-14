الساحل يحقق فوزه الأول على اتحاد غريان في دوري الأشبال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 14 مارس 2021, 01:57 مساء
مباراة أشبال الساحل مع اتحاد غريان (تصوير - فاتح بليحه)

حقق فريق أشبال نادي الساحل بسوق الجمعة أول فوز له على فريق اتحاد غريان بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات فئة الأشبال خلال المباراة التي اقيمت بملعب نادي الشط بطرابلس والتي يشرف عليها الاتحاد الفرعي بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم.

جاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف وقبل نهاية الشوط الثاني استطاع فريق الساحل بسوق الجمعة تسجيل الهدف الثاني والظفر بنتيجة المباراة وبالنقاط الثلاثة الثمينة في أول مشواره بدوري الأشبال.

يدير فريق الساحل المدرب الوطني مصطفي عمار بليحة الذي قال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» عقب انتهاء المباراة «أن المباراة كانت قوية وشهدت ندية، وكانت هناك العديد من الفرص لكلا الفريقان، وبعد التغيرات أستطاعنا الفوز بهذه المباراة، نسير على نفس المنوال رغم ضعف الإمكانيات، لذا اشكر نادي الشط الذي فتح لنا ملعبة».

يشار إلى أن فريق الساحل بسوق الجمعه يقوم بتدريبه مدربين من أبناء سوق الجمعة وهم المدرب مصطفي عمار بليحة ومساعده محمد عرعاره.

فريق أشبال الساحل (تصوير - فاتح بليحه)
فريق أشبال الساحل (تصوير - فاتح بليحه)
مصطفي عمار (تصوير - فاتح بليحه)
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