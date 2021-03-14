28 هدفا في منافسات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة

منافسات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة (فيسبوك)

جرت أمس السبت خمس مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، اهتزت فيها الشباك عدة مرات، وانتهت أربع مباريات بالفوز وواحدة بالتعادل.

جاءت نتائج مباريات المنطقة الثالثة لتشهد فوز الإشعاع على مضيفه الجهاد بخمسة أهداف لهدفين 5/ 2، والمنطقة الرابعة الشرطة يفوز على التحدي طرابلس بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3 / 2، وحي دمشق على الشط، بخمسة أهداف لهدفين 5/ 2.

وبالمنطقة الخامسة فاز المسيرة على النجم الرابطي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد 4/ 1، وتعادل النضال مع النصر الزنتان بهدفين لهدفين 2 / 2، بينما فاز الوحدة ويفات على الوحده الزنتان بهدف لصفر.