28 هدفا في منافسات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 14 مارس 2021, 01:14 مساء
منافسات الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة (فيسبوك)

جرت أمس السبت خمس مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، اهتزت فيها الشباك عدة مرات، وانتهت أربع مباريات بالفوز وواحدة بالتعادل.

جاءت نتائج مباريات المنطقة الثالثة لتشهد فوز الإشعاع على مضيفه الجهاد بخمسة أهداف لهدفين 5/ 2، والمنطقة الرابعة الشرطة يفوز على التحدي طرابلس بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3 / 2، وحي دمشق على الشط، بخمسة أهداف لهدفين 5/ 2.

وبالمنطقة الخامسة فاز المسيرة على النجم الرابطي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد 4/ 1، وتعادل النضال مع النصر الزنتان بهدفين لهدفين 2 / 2، بينما فاز الوحدة ويفات على الوحده الزنتان بهدف لصفر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
عاشر أغنى رجل في أفريقيا يحكم «كاف».. قصة صعود الملياردير موتسيبي
رياضة عالمية
«الأرصاد» يعلن توقعاته للطقس من السبت إلى الإثنين
ليبيا
المنفي في كلمة للشعب: سندعم مسار «5+5».. والجهد الأكبر سينصب على المصالحة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يموت 10 مرات في ليلة