فوز المروج والنصر في الدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 14 مارس 2021, 12:28 مساء
منافسات السلة الليبية (فيسبوك)

جرت أمس السبت بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراتين في الدوري الليبي لكرة السلة لفرق المجموعة الثانية وانتهيتا بفوز المروج على الهلال 76/ 66، بينما فاز النصر على التحدى 92/ 49.

واليوم الأحد يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات في دوري السلة بالمجموعة الأولى وستقام بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتين الأولى ستجمع اليرموك والأهلي طرابلس بداية من الرابعة مساء، ويعقبها مباراة الاتحاد والمدينة بداية من السادسه مساء.

وبالمجتمع الرياضي ببنغازي، ستقام مباراة واحده تجمع الأهلي بنغازي وضيفه السلفيوم، يشار إلى أن جميع المباريات بدون حضور الجمهور.

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