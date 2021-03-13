القرقني: انتظروني في منافسات «مستر أولمبيا 2021»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 13 مارس 2021, 09:33 مساء
كمال القرقني (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن بطل «مستر أولمبيا» السابق لبناء الأجسام، كمال القرقني، استعداده للمشاركة في البطولة التي ستقام نهاية العام الجاري 2021 كونه الفائز بالبطولة، ويحق له المشاركة فيها بشكل دائم، معلنًا التحدي مبكرًا واستعداده للمنافسات التي يتوقع لها أن تكون شرسة.

وأعرب القرقني عن شكره لشركة «ليبيانا للاتصالات» لرعايته بشكل متواصل والاهتمام به رغم تخلي بعض الشركات عنه بسبب جائحة «كورونا»، مؤكدًا أن اللعبة مكلفة ماديًّا، خلال تصريحاته التلفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية».

كما عبر، في التصريحات ذاتها، عن شكره لوزير الشباب والرياضة السابق عبدالسلام غويلة الذي كان محفزًا للأبطال الليبين خلال فترته في تولي الوزارة.

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