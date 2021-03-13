144 هدفا في الدوري الليبي الممتاز.. والمدينة يعتلي الصدارة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 13 مارس 2021, 02:56 مساء
المدينة في الدوري الليبي الممتاز (صفحة المدينة عبر فيسبوك)

اختتمت مساء الجمعة مباريات الأسبوع السادس للدوري الليبي الممتاز بإقامة آخر مباراة في المجموعة الثانية، التي جمعت فريق المدينة وفريق أولمبي الزاوية، وانتهت على ملعب طرابلس الدولي بفوز المدينة بهدفين دون مقابل، ليرتفع سجل الأهداف في الدوري الممتاز خلال ستة أسابيع إلى 144 هدفا في المجموعتين الأولى والثانية.

كانت نتائج الأسبوع السادس على النحو التالي:
 
المجموعة الأولى:
التعاون × نجوم أجدابيا 3-صفر.
التحدي ×  شباب الجبل 1-صفر.
الهلال × دارنس 3-1.
الصداقة × خليج سرت 2-1.
الأنوار × النصر 1-2.
الأخضر والأهلي بنغازي مؤجلة.

المجموعة الثانية:
الشط × رفيق 1- صفر.
السويحلي × الخمس 1-1.
أبوسليم × المحلة صفر-2.
الاتحاد × الوحدة 1-صفر.

الترتيب العام في المجموعة الأولى: الأخضر 15 نقطة، النصر 13، التحدي 12، الهلال 11، الأهلي بنغازي 9، التعاون 8، الصداقة 7، خليج سرت 5، نجوم أجدابيا 4، دارنس 3، شباب الجبل 3، الأنوار نقطة واحدة.

المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس 12، الاتحاد 12، المدينة 9، الأولمبي 8، الخمس 8، الاتحاد المصراتي 7، رفيق 7، السويحلي 7، المحلة 6، أبوسليم 5، الشط 4.

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