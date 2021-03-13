فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد الليبي للسباحة

أعلن الاتحاد الليبي للسباحة عن البرنامج الزمني لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الليبي للسباحة 2021/2025 بنظام القائمة وفق التالي: من 14 إلى 21 مارس 2021، فتح باب الترشح، وقبول قوائم المترشحين، 22 مارس الإعلان عن القوائم الأولية، وتقبل الطعون خلال 24 ساعة من الإعلان، 23 مارس البت في الطعون، 25 مارس الإعلان عن القوائم الأولية، و31 مارس اليوم الانتخابي، ويفتح باب الطعون خلال 24 ساعة من إعلان النتائج، ويتم بعدها البت في الطعون، و1 أبريل إعلان القائمة النهائية.

يكون الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي للسباحة وفق الشروط التالية، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة عبر «فيسبوك»: أن يكون المتقدم للترشح ليبي الجنسية وإحضار الرقم الوطني، وألا يقل عمره عن 30 عاما، وألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه، أو فصله من الاتحاد العام للسباحة أو من الهيئات الرياضية، بسبب سوء السلوك.

أيضا أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون من ذوي الخبرة في المجال الرياضي للعبة السباحة، رياضيا أو حكما أو إداريا، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات معتمدة من الاتحاد العام، وإحضار ما يفيد بذلك، على أن تقبل ملفات المترشحين بمكتب الاتحاد العام للسباحة بطرابلس، يوميا من 9 صباحا إلى 1.30 ظهرا.