تحدي مصراتة يلتقي اتحاد بني خيار في السوبر الليبي التونسي بـ«القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 مارس 2021, 01:22 مساء
تحدي مصراتة في السوبر الليبي التونسي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رسميا عن إقامة النسخة الثانية لمباراة كأس السوبر الممتازة لكرة القدم المصغرة بين ليبيا وتونس، بين التحدي بطل ليبيا، واتحاد بني خيار بطل تونس، على ملعب نادي التحدي بمدينة مصراتة في 26 مارس الجارى.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية من بطولة كأس السوبر الليبي - التونسي، وسبق للتحدي التتويج بكأس النسخة الأولى التي أقيمت بتونس، بعد فوزه على بطل الدوري التونسي فريق ترنجة بركلات الترجيح.

وشهد أمس الجمعة أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، اهتزت فيها الشباك 39 مرة وبمعدل تسعة أهداف في كل مباراة، وجاءت النتائج بالمنطقة الأولى لتشهد تعادل الصقور مع الهلال طبرق بثلاثة أهداف لكل منهما 3/3، وبالمنطقه الثالثة فاز التحدي على الأحرار بستة أهداف مقابل هدف 6/1، والصخرة على الشموع بعشرة أهداف لأربعة 10/4، وبالمنطقة الرابعة تعادل أبومليانة مع اليرموك بستة أهداف لكل منهما 6/6.

وتقام اليوم السبت خمس مباريات، بالمجموعة الثالثة الجهاد يستضيف الإشعاع بداية من الرابعة والنصف مساء، وبالمنطقة الرابعة وعلى ملعب بن عاشور الشرطة يلتقي التحدي طرابلس، بداية من الرابعة مساء، والشط مع حي دمشق بداية من الخامسة مساء، وبالمنطقة الخامسة على ملعب يفرن سيجمع اللقاء النجم الرابطي مع المسيرة، بداية من الثالثة ظهرا، والنضال يتبارى مع النصر الزنتان، بداية من الرابعة مساء، وعلى ملعب الرحيبات الوحدة الزنتان يلتقي الوحدة ويفات، بداية من الثالثة مساء.

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