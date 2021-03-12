أهلي طرابلس يحرز بطولة دوري الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 12 مارس 2021, 10:05 مساء
احتفال لاعبي أهلي طرابلس بالفوز ببطولة دوري الطائرة، 12 مارس 2021، (بوابة الوسط)

أحرز فريق الكرة الطائرة بأهلي طرابلس بطولة الدوري رغم خسارته في آخر مباريات الدور الرباعي أمام فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ولم تؤثر الخسارة على الفريق الذي ظل في الصدارة بـ 7 نقاط، ثم يأتي السويحلي ثانيا برصيد 6 نقاط، وبعدهما الاتحاد المصراتي برصيد 3 نقاط، وأخيرا أساريا برصيد نقطتين.

وهذه البطولة الثامنة التي يحرزها أهلي طرابلس في كرة الطائرة.

حضر حفل التتويج رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق، ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، ورئيس الاتحاد الليبي للسباحة، والعديد من الشخصيات الرياضية وجماهي الأهلي التي فتح لها أبواب القاعة الكبرى خلال حفل التتويج.

جانب من الاحتفالات بالبطولة
جانب من الاحتفالات بالبطولة
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