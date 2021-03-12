المنتخب الوطني يعود إلى نشاطه بمعسكر داخلي استعدادا لموقعة تونس

من مباراة المنتخب الوطني والنيجر في بطولة أفريقيا للمحليين. (الإنترنت)

تقرر أن يستأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ويعود إلى نشاطه بعد غياب بإقامة تجمع ومعسكر داخلي بمدينة بنغازي، سينطلق بداية من يوم السابع عشر من شهر مارس الجاري، ويستمر ويتواصل لقرابة أسبوع استعدادا لمواجهته أمام المنتخب التونسي في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، ضمن منافسات الجولة ما قبل الأخيرة لتصفيات «كان»، وهي أول مباراة دولية رسمية تقام بالملاعب الليبية بعد رفع الحظر المفروض على ملاعبنا منذ قرابة السنوات السبع.

وينتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القريبة القادمة عن قائمة المنتخب التي اختارها المدرب المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، الذي كان قد تابع العديد من مباريات الدوري الليبي من مختلف الملاعب، ودون في مفكرته العديد من الأسماء المحلية إلى جانب متابعته جميع اللاعبين المحترفين الذين ينشطون بمختلف الملاعب.

وستكون مباراة تونس المرتقبة رابع مباراة دولية رسمية للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب زوران، الذي سبق أن أشرف لأول مرة على تدريب وقيادة فرسان المتوسط في ثلاث مباريات رسمية متتالية خاضها ضمن نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان» الكاميرون، استهلها بتعادل سلبي أمام النيجر دون أهداف وتعادل إيجابي بهدف لهدف أمام الكونغو الديمقراطية، وخسارة أمام الكونغو برازافيل بهدف لصفر.

منتخبنا يتصدر المجموعة العاشرة

وقبل المواجهة المقبلة أمام منتخب تونس ضمن تصفيات الجولة الخامسة وهي الجولة ما قبل الأخيرة لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات «كان»، يتصدر المنتخب التونسي لائحة ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، جمعها من ثلاث انتصارات وتعادل في لقاء واحد، يليه منتخب غينيا الاستوائية برصيد ست نقاط جمعها من فوزين وخسارتين.

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وتحتل تنزانيا المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط حصدها من فوز في لقاء واحد وتعادل في مباراة واحدة، بينما يأتي المنتخب الوطني في آخر ترتيب فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط من انتصار وحيد على حساب منتخب تنزانيا بهدفين لهدف، بعد أن كان المنتخب الليبي متأخرا بهدف، وأحرز هدفي الفرسان كل من سند الورفلي، وأنيس سلتو.

وقاد المنتخب حينها لهذا الفوز المدرب التونسي فوزي البنزرتي، وكانت آخر مباراة لفريقنا الوطني تحت قيادته، ثم خسر نتيجة مباراتين متتاليتين أمام منتخب غينيا الاستوائية الأولى بثلاثة أهداف لهدفين، أحرزهما المحترفان سند الورفلي من ركلة جزاء ومحمد بالتمر.

ثم خسر المباراة الثانية بهدف لصفر وقاد المنتخب الوطني في هاتين المباراتين المدرب الوطني علي المرجيني، ليكون المدرب المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، الذي أعلن عنه رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في الـ17 من شهر ديسمبر العام 2020، ثالث مدرب يقود منتخب الفرسان في تصفيات «كان»، فبعد مهمته الأولى في هذه التصفيات أمام المنتخب التونسي سيقود الفريق في آخر مبارياته أمام منتخب تنزانيا في هذه التصفيات، التي فقد خلالها حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

مهمة «صعبة» لزوران مع «فرسان المتوسط»

ولن تكون مهمة زوران مع المنتخب الليبي سهلة كما يتخيلها البعض، حيث يوجد «فرسان المتوسط» في موقف صعب في مجموعته الحالية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021. ويحتاج منتخب ليبيا إلى الفوز في المباراتين أمام كل من تونس وتنزانيا، ولا بديل أمامه سوى ذلك للحفاظ على فرصه في التأهل.

كما أن المنتخب الليبي يحتاج أيضا إلى مساندة من باقي الفرق في المجموعة للتأهل، حيث يطمع في أن يخسر منتخب غينيا الاستوائية الوصيف الحالي للمجموعة برصيد ست نقاط في مباراته أمام تونس، وأن يتعادل أو يخسر أمام تنزانيا صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

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في هذه الحالة سيكون ترتيب المجموعة على النحو التالي: منتخب تونس في الصدارة برصيد 13 نقطة، ومنتخب ليبيا الوصيف برصيد تسع نقاط، ومنتخب غينيا الاستوائية الثالث في حالة التعادل أمام تنزانيا برصيد سبع نقاط، ومنتخب تنزانيا في المركز الرابع برصيد خمس نقاط.

واختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم دوليا من السنغال لإدارة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب التونسي، التي سقام يوم 25 من شهر مارس الجاري، بملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وسيقود المباراة الحكم الدولي داوودا جيلي بمساعدة سيرجي شيخ توري، مساعد أول ومامدو نجوم مساعد ثان، وبوجود الحكم الرابع الحكم اليون سانديقو، وسيراقب المباراة كادري صالح كانا، من تشاد، والحكم الدولي المصري السابق عصام الدين عادل، مقيم الحكام، وتايمور هاني محفوظ من مصر منسقا عاما، والمصري محمد إبراهيم مراقب أمني، ودكتور عصام الدناع مراقب صحي من ليبيا.

لاعبو المنتخب الوطني. (الإنترنت)