الأهلي طرابلس والهلال يحصلان على العلامة الكاملة في الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 11 مارس 2021, 09:06 مساء
الأهلي طرابلس. (إنترنت)

استكملت مساء اليوم الخميس، مباريات الأسبوع السادس للدوري الليبي الممتاز، بإقامة مباراتان ضمن منافسات الأسبوع السادس بالدوري الليبي الممتاز.

المباراة الأولى أقيمت في ملعب شهداء بنينا، والثانية في ملعب طرابلس الدولي، وشهدت المباراتان تسجيل 6 أهداف ليرتفع سجل الأهداف المسجلة  في الدوري الممتاز خلال 6 أسابيع إلى 142 هدفًا في المجموعتين الأولى والثانية.

في ملعب شهداء بنينا انتهت مباراة الهلال ودرانس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف سجل أهداف الهلال فيصل البدري ثنائية، والهدف الثالثة جاء بإمضاء اللاعب أسامة الشريف، وسجل هدف درانس الوحيد اللاعب على فزان.

بهذه النتيجة رفع فريق الهلال نقاطه إلى النقطة 11 بينما بقي فريق درانس بنفس رصيده السابق 3 نقاط.

وفي ملعب طرابلس عزز فريق الأ÷لي طرابلس من صدرته للمجموعة الثانية بعد فوزه مساء اليوم على فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين نظفين، سجل أهداف المباراة ربيع اللافي ومعتز المهدي الذي بستجيله الهدف الثاني اليوم أصبح رصيده من الأهداف 6 أهداف، بالتساوي مع فيصل البدري من الهلال.

بهذه النتيجة أعتلى الأهلي طرابلس صدارة المجموعة بـ12 نقطة، هو وفريق الاتحاد الذي وصل هو أيضا إلى النقطة 12، ولكن بفارق، بينما تجمد رصيد فريق الاتحاد المصراتي عند النقطة السابعة.

وسوف يتوقف الدوري الليبي بعد هذا الأسبوع بسبب ارتباطات المنتخب الوطني الذي لدية مباراة مهمة امام المنتخب التونسي في الـ25 من شهر مارس الجاري على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي بعد أن تم رفع الحظر عن الملاعب الليبية اليوم رسميًا.

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