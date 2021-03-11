رسميا.. ملعب شهداء بنينا يحتضن مباراة منتخبنا مع تونس

عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، اليوم الخميس، من العاصمة المغربية الرباط، إقامة مباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي على ملعب شهداء بنينا في 25 مارس الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وبخصوص الملاحظات الواردة من اللجنة التي زارت ملعب طرابلس، تعهد الشلماني بالعمل على الإيفاء بكل متطلباتها لتجهيز الملعب من أجل اعتماده ورفع الحظر عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قريبًا، وعودته لاحتضان المباريات الدولية وخاصة تصفيات كأس العالم القادمة، حسب تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع «فيسبوك».