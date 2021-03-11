رسميا.. ملعب شهداء بنينا يحتضن مباراة منتخبنا مع تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 11 مارس 2021, 01:18 مساء
عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، اليوم الخميس، من العاصمة المغربية الرباط، إقامة مباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي على ملعب شهداء بنينا في 25 مارس الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وبخصوص الملاحظات الواردة من اللجنة التي زارت ملعب طرابلس، تعهد الشلماني بالعمل على الإيفاء بكل متطلباتها لتجهيز الملعب من أجل اعتماده ورفع الحظر عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قريبًا، وعودته لاحتضان المباريات الدولية وخاصة تصفيات كأس العالم القادمة، حسب تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع «فيسبوك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«شبكة العدالة الضريبية»: الإمارات تدخل قائمة أول عشر ملاذات ضريبية
اقتصاد
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام أنيمبا في دور مجموعات «الكونفدرالية»
رياضة محلية
يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي
ليبيا
تعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
بوتين وإردوغان يطلقان مرحلة جديدة من مشروع بناء مفاعل نووي تركي
دولى
بالفيديو.. القبض على مشجع أطلق إنذار الحريق في فندق برشلونة قبل موقعة سان جيرمان
رياضة عالمية
الشامخ القذافي.. هداف «التعاون» المتخصص في قص شريط أهداف الملاعب الجديدة
رياضة محلية
البوزيدي لـ«بوابة الوسط»: منتزه الشرشارة سيتحول إلى مركز للمنتخبات قريبا
رياضة محلية
الدامجة مديرا فنيا للوحدة بعد 24 ساعة من استقالته من تدريب السويحلي
رياضة محلية
العلماء يوصون بالكمامة الثلاثية لمواجهة «كورونا».
طب وصحة
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرخص 4 سيارات كهربائية في الأسواق