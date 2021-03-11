الاتحاد يجدد عقدي لاعبي كرة اليد

الاتحاد يجدد عقديْ لاعبي فريق كرة اليد إيهاب الضبع وربيع محسن. (المركز الإعلامي)

أعلن نادي الاتحاد، تجديد عقديْ لاعبي الفريق الأول لكرة اليد، إيهاب الضبع وربيع محسن.

الضبع ومحسن؛ يعدان من أبرز لاعبي النادي في كرة اليد، وسبق لهما أن مثّلا نادي الاتحاد في العديد من الاستحقاقات المحلية والخارجية.

كذلك سبق للثنائي إيهاب وربيع أن مثّلا المنتخب الوطني لكرة اليد، في عدد من المشاركات الخارجية، طوال السنوات الأخيرة الماضية.

وتأتي هذه التعاقدات وتجديد العقود، ضمن استعدادات النادي للاستحقاقات القادمة في كرة اليد.

حيث تعاقد النادي مع المدرب الوطني وليد القبلاوي؛ من أجل الإشراف على مهمة تدريب الفريق خلال الموسم القادم.

هذا وكلّف نادي الاتحاد المدرب الوطني مصبا أبوكراع، بمهمة المدرب المساعد؛ ليكون ضمن طاقم القبلاوي الفني، خلال الموسم الجديد.