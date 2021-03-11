إساءة وتهديد الطاقم الفني.. بيان رسمي من النصر بشأن أحداث مباراة فريقه ضد الأنوار في الدوري

أحداث مباراة النصر والأنوار في الدوري. (إنترنت)

نشر نادي النصر، بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة النصر والأنوار في الأسبوع السادس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاء في البيان: «في الوقت الذي ندين فيه الأحداث التي صاحبت مباراة فريقنا أمام الأنوار ضمن الجولة السادسة للدورى الممتاز، من توقفات، واعتداءات، فإننا من باب حبنا لبلدنا، ورغبتنا في استمرار نشاط كرة القدم، فإننا نستهجن ما حدث من إساءة وصلت حد تهديد الطاقم الفني، الذي يضم مدربين، من خارج ليبيا، مما يهز، وضعيتنا أمامهم، وصورتنا كفريق ليبي، ونشاط موضوع تحت المجهر، بعد توقفه لأشهر طويلة».

وتابع النصر في بيانه: «وفي الوقت الذي تسعى فيه الجهات الرياضية لرفع الحظر عن الملاعب الليبية، وتحاول الحكومة الجديدة، حلحلة مشاكل الوطن، والوطن يستحق تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وفي هذا الوقت الحساس، لا نريد تمرير رغبتنا في الانسحاب من الدوري الذي تشوبه مثل هذه التعديات الجسيمة والتي هددت سلامة اللاعبين والطاقم الفني، ولا نستطيع المغامرة مستقبلا بأبنائنا وممثلينا، في مثل هذه المواقف، مع احترامنا وتقديرنا للأنوار وجمهوره، ولمن يرغب استمرار نشاط كرة القدم».