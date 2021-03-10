دوري السلة.. المروج يجتاز الأهلي والهلال يعبر التحدي والنصر يتفوق على السلفيوم

النصر في منافسات السلة الليبية (إنترنت)

اجتاز فريق المروج لكرة السلة ضيفه الأهلي بفارق (10) نقاط، بواقع (67 ) مقابل (57) نقطة، وذلك لحساب الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز الكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

المقابلة التي جرت أمس الثلاثاء توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من (هيثم الساروي) حكماً أولاً، و(عمر الشوشان) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى (محمد بن صريتي) حكماً ثالثاً.

المقابلة لم تأت قوية كما أعتقد البعض، وظهر عليها الحرص الشديد لدى لاعبي الفريقين، حيث كانت أرباعها كتالي: الربع الأول انتهى لصالح سلة المروج بفارق (7) نقاط، وبنتيجة (23) مقابل (16) نقطة.

الربع الثاني: انتهى أيضاً لمصلحة المروج بفارق (9) نقاط، وبنتيجة (20) مقابل (11) نقطة. لتكون في النهاية نتيجة الشوط الأول لمصلحة المروج بنتيجة (43 مقابل 27) نقطة. والربع الثالث: انتهى لمصلحة سلة الأهلي بفارق نقطة وحيدة، وبواقع (11) مقابل (10) نقاط.

الربع الرابع والأخير: انتهى لمصلحة الأهلي أيضاً بفارق (5) نقاط، وبواقع (19) مقابل (14) نقطة. لينتهي بعد ذلك الشوط الثاني لمصلحة (29 مقابل 24) نقطة، فيما كانت النتيجة النهائية للمباراة فوز المروج (67 مقابل 57) نقطة.

وعبر فريق الهلال لكرة السلة جاره التحدي بفارق (7) نقاط، وبواقع (79) مقابل (72) نقطة، وذلك لحساب إياب الجولة الثانية لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، بمجمع سليمان الضراط في بنغازي.

هذه المباراة التي توسطها الحكمان (عبد الحميد الحمري) حكماً أولاً، و(موسى الأوجلي) حكماً ثانياً، جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين، فضلاً على أن الفريقين تقاسما نتيجة الأرباع.

كما حقق فريق النصر لكرة السلة فوزاً سهلاً على ضيفه السلفيوم بفارق (46)، وبواقع (96) مقابل (50) نقطة، لحساب الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية، وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة السلة.

المباراة التي جرت، أمس الثلاثاء في مجمع سليمان الضراط بنغازي، توسطه ثنائي تحكيمي متكون من (خالد أحنيش) حكما أولاً ، و(محمد سكرانة) حكما ثانياً، نجح فيها النصر في التفوق في جميع الأرباع.