تعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز

لاعب الاتحاد ربيع شادي. (إنترنت)

جرت اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في ثلاثة ملاعب «شهداء بينيا» و«الأبيار» و«ملعب طرابلس».

ففي ملعب بنينا واصل فريق التحدي عروضه القوية في بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصارًا جديدًا جاء على حساب ضيفه شباب الجبل بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين.

بهده النتيجة رفع فريق التحدي رصيده من النقاط إلى النقطة 12، بينما بقي فريق شباب الجبل بنفس رصيده السابق ثلاث نقاط.

وفي ملعب شهداء الأبيار شهدت مباراة الأنوار والنصر توقفًا قبل نهايتها بسبب دخول إداري الأول، أرضية الملعب والاعتداء على حكم المباراة محمد الزروق، وكانت نتيجة المباراة هدفين مقابل هدف للنصر.

وفي ملعب طرابلس انتهت مباراة الاتحاد والوحدة بفوز فريق الاتحاد بنتيجة هدف جاء من ضربة ثابتة نفذها ربيع شادي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة تصدر فريق الاتحاد المجموعة الثانية موقتًا برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد فريق الوحدة عند النقطة السابعة.