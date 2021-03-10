10 محترفين في قائمة المنتخب استعدادا لتونس على ملعب بنينا بعد رفع الحظر

نجوم المنتخب الليبي في تجمع سابق (صفحة الاتحاد الليبي عبر فيسبوك)

يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكر تدريبي ابتداءً من 15 مارس الجاري بمدينة بنغازي استعدادًا لمباراة تونس التي من المقرر لها أن تجرى في ملعب بنينا بعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية في 25 مارس الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون.

وقد استدعى مدرب المنتخب الوطني عشرة محترفين للمباراة وهم: المعتصم المصراتي وحمدو الهوني ومحمد صولة ومؤيد اللافي وأحمد المقصي والمعتصم صبو وأنيس سلتو ومحمد الترهوني وسند الورفلي والسنوسي الهادي.

وأكد مدير المنتخب كمال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن قائمة باللاعبيين المحليين التي سيختارها مدرب المنتخب سوف تصدر يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تضم 22 رياضيًّا، وأنه لن تكون هناك أية مباريات ودية دولية، وأن جميع الأمور الإدارية قد تم اتخاذها من أجل التحاق كافة المحترفين، بينما كشف المعتصم المصراتي موعد وصوله يوم 22 مارس.