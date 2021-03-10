الأهلي بنغازي ضيف أنيمبا النيجيري في مستهل دوري الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 10 مارس 2021, 04:26 مساء
فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

يخوض اليوم الأربعاء ممثل ليبيا الوحيد في أفريقيا على صعيد الأندية فريق الأهلي بنغازي أولى مبارياته في دوري المجموعات بكأس الكونفدرالية أمام فريق أنيمبا النيجيري في ملعب مدينة آبا النيجيرية.

الأهلي بنغازي في المجموعة الأولى وتضم وفاق اسطيف الجزائري وأنيمبا من نيجيريا وأورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا.

وسيخوض الأهلي بنغازي المباراة بتشكيل يضم جواد رزق والطاهر بن عامر وحامد الثلبة وجبريل زمرينا وسفيان تشيكو ومحمد العكشي والشماخ العبيدي والعرفي والمعتصم وأحمد شلبي ومانديلا.

ويغيب عن اللقاء مدرب الفريق ديجان أرسوڤ بسبب مرض زوجته ووجوده في مصر، وستكون المباراة بإشراف المدرب المساعد الليبي عمر جعودة.

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