الدامجة مديرا فنيا للوحدة بعد 24 ساعة من استقالته من تدريب السويحلي

جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدير الكرة بنادي الوحدة عبدالسلام الشريف تعاقد إدارة النادي مع المدرب جلال الدامجة لتولي تدريب الفريق الأول خلفا للمدرب صبري قشوط.

وكان الدامجة مدربا لفريق السويحلى خلال الأسابيع الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، إلا أنه قدم استقالته خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب تواضع النتائج.

ويعد الدامجة أحد نجوم الوحدة في عقدي الثمانينات والتسعينات ولاعبا ومدربا سابقا للمنتخب الوطني وصاحب مشوار مميز فى الكرة الليبية، وأخيرا عمل في تدريب المنتخب الوطني الأول أكثر من مرة.

إلا أن الدامجة عرض استقالته على إدارة نادي السويحلي، مقدما اعتذاره عن مواصلة الاستمرار في تدريب فريق كرة القدم الأول.

ومن جانبها قبلت إدارة السويحلي الاستقالة، حسب المعلن بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على «فيسبوك».

وجاءت الاستقالة على خلفية نتائج الفريق الأول بعد مرور ستة أسابيع من الدوري الليبي الممتاز حيث جمع خلالها الفريق سبع نقاط فقط.

حقق السويحلي فوزا وحيدا وخسر لقاء واحدا وتعادل في أربع مباريات، وكان الفريق قد تعادل أول من أمس الإثنين مع فريق الخمس بنتيجة هدف مقابل هدف.