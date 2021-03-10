الدامجة مديرا فنيا للوحدة بعد 24 ساعة من استقالته من تدريب السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 10 مارس 2021, 03:06 مساء
جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدير الكرة بنادي الوحدة عبدالسلام الشريف تعاقد إدارة النادي مع المدرب جلال الدامجة لتولي تدريب الفريق الأول خلفا للمدرب صبري قشوط.

وكان الدامجة مدربا لفريق السويحلى خلال الأسابيع الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، إلا أنه قدم استقالته خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب تواضع النتائج.

ويعد الدامجة أحد نجوم الوحدة في عقدي الثمانينات والتسعينات ولاعبا ومدربا سابقا للمنتخب الوطني  وصاحب مشوار مميز فى الكرة الليبية، وأخيرا عمل في تدريب المنتخب الوطني الأول أكثر من مرة.

إلا أن الدامجة عرض استقالته على إدارة نادي السويحلي، مقدما اعتذاره عن مواصلة الاستمرار في تدريب فريق كرة القدم الأول.

ومن جانبها قبلت إدارة السويحلي الاستقالة، حسب المعلن بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي على «فيسبوك».

وجاءت الاستقالة على خلفية نتائج الفريق الأول بعد مرور ستة أسابيع من الدوري الليبي الممتاز حيث جمع خلالها الفريق سبع نقاط فقط.

حقق السويحلي فوزا وحيدا وخسر لقاء واحدا وتعادل في أربع مباريات، وكان الفريق قد تعادل أول من أمس الإثنين مع فريق الخمس بنتيجة هدف مقابل هدف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العلماء يوصون بالكمامة الثلاثية لمواجهة «كورونا».
طب وصحة
دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»