الاتحاد يلتقي الوحدة.. النصر مع الأنوار.. شباب الجبل ضيفا على التحدي في الدوري الممتاز

منافسات الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع ثلاث مباريات في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. في المجموعة الأولى، بملعب طرابلس الاتحاد يلتقي الوحدة، بإدارة الحكم محمد برشدان ومساعديه عبدالقدوس المغربي، ورياض العزابي، والحكم الرابع عبدالمؤمن الراعي، والمراقب خيري الماقوري، قبل المباراة الاتحاد في صدارة المجموعة الأولى بتسع نقاط، والوحدة سبع نقاط.

وفي المجموعة الثانية ستقام مباراتان، بملعب الأبيار النصر يحل ضيفا على الأنوار، بإدارة الحكم محمد الزورق والمساعدين حسام اعبيد، وعبدالحكيم عبدالله، والحكم الرابع مصطفى الدرسي والمراقب منصور الباح، وبملعب بنينا ببنغازي، التحدي يستضيف شباب الجبل، بإدارة الحكم أبوبكر الجماعي والمساعدين مروان فرج، وإسماعيل فرج، والحكم الرابع موسى العريبي، والمراقب محمد بلعم.

وقبل المباراتين النصر ثاني المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، والتحدي تسع وشباب الجبل ثلاث، والأنوار نقطة واحدة.