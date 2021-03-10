طائرة الأهلي طرابلس تلتقي أساريا والسويحلي يواجه الاتحاد المصراتي

منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم الأربعاء بالقاعة الكبرى بطرابلس مباريات الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

الفرق الأربعة ستتنافس ولمدة ثلاثة أيام متواصلة بنظام التجمع وبطريقة نصف الدوري، ومباراتي الافتتاح ستجمع الأهلي طرابلس مع أساريا، والسويحلي مع الاتحاد المصراتي.

وتجرى غدا الخميس مواجهات بين الاتحاد المصراتي وأساريا، والأهلي طرابلس مع السويحلي، والجمعة اليوم الختامي ستقام آخر مباراتين الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي، والسويحلي مع أساريا.

الفريق الأكثر نقاطا سيتوج بكأس وذهبية بطولة ليبيا للكرة الطائرة، لهذا الموسم.