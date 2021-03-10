طائرة الأهلي طرابلس تلتقي أساريا والسويحلي يواجه الاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 10 مارس 2021, 02:23 مساء
منافسات الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم الأربعاء بالقاعة الكبرى بطرابلس مباريات الدور الرباعي لبطولة ليبيا للكرة الطائرة، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا.

الفرق الأربعة ستتنافس ولمدة ثلاثة أيام متواصلة بنظام التجمع وبطريقة نصف الدوري، ومباراتي الافتتاح ستجمع الأهلي طرابلس مع أساريا، والسويحلي مع الاتحاد المصراتي.

وتجرى غدا الخميس مواجهات بين الاتحاد المصراتي وأساريا، والأهلي طرابلس مع السويحلي، والجمعة اليوم الختامي ستقام آخر مباراتين الأهلي طرابلس يلتقي الاتحاد المصراتي، والسويحلي مع أساريا.

الفريق الأكثر نقاطا سيتوج بكأس وذهبية بطولة ليبيا للكرة الطائرة، لهذا الموسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العلماء يوصون بالكمامة الثلاثية لمواجهة «كورونا».
طب وصحة
دوري أبطال أوروبا: انتهاء مشوار يوفنتوس عند ثمن النهائي على يد بورتو
رياضة عالمية
كومان يضع شروط «ريمونتادا» برشلونة
رياضة عالمية
إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ ...
دولى
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
الدامجة يستقيل من تدريب السويحلي بعد فوز وخسارة و4 تعادلات
رياضة محلية
فرنسا: ماكرون يرفع السرية عن أرشيف حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر
عربى
إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا
دولى
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
جونسون وإردوغان يؤكدان أهمية خفض التوتر في ليبيا
ليبيا
منع 3 آلاف شخص من حفل الشعلة الأولمبية في 25 مارس
رياضة عالمية
إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح «كورونا»